Bain Capital e Kps Capital interessate alla divisione difesa di Iveco

Bain Capital e Kps Capital sarebbero interessate alla divisione difesa di Iveco. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg i due investitori americani non avrebbero ancora presentato un'offerta ma hanno il dossier aperto sul tavolo e il gruppo italiano vorrebbe valorizzare il suo asset per circa 1,5 miliardi. In Borsa intanto il titolo del gruppo italiano guadagna il 3,2 per cento.

A febbraio il cda di Iveco ha annunciato l'intenzione di uno spinoff per "semplificare la struttura del gruppo, accrescere la focalizzazione del management e creare flessibilità strategica per entrambi i business".