Azzone, 'interesse di Cariplo e fondazioni per Poste'

Su Poste "c'è un interesse delle fondazioni, fra cui Cariplo per un investimento" nel capitale, "Interessante dal punto di vista finanziario e coerente con la nostra missione visto che Poste ha" una ricaduta sociale. Lo afferma il presidente Acri e di Cariplo Giovanni Azzone secondo cui "non c'è stato nessun contatto e richiesta da parte del Mef" e "fino a ora non ci sono i dettagli dell'offerta". Per Cariplo il "nostro cda ha deliberato un investimento potenziale fino a a 50 milioni di euro ma da verificare quando ci saranno i dettagli dell'offerta". "Non c'è un accordo fra Fondazioni per definire un intervento comune", ha detto