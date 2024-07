Azzone, 'da Cdp attesa redditività e sostegno all'economia'

"Dalla Cdp e dai suoi vertici, per i quali è stata fatta una scletà di continuità" con il rinnovo del presidente Giovanni Gorno Tempini e l'ad Dario Scannapieco "ci attendiamo che venga assicurata la redditività perchè i dividendi permettono a noi fondazioni di erogare sul territorio, e che venga proseguita l'opera al sostegno dello sviluppo dell'economia italiana". E' quanto afferma il presidente dell'Acri Giovanni Azzone, in merito al rinnovo dei vertici di Cdp, a margine dell'evento del fondo della Repubblica digitale a Roma. Per quanto riguarda un possibile cambio dello statuto di Cassa per assicurare un mandato più lungo dei vertici, Azzone ha risposto "dovete chiedere all'azionista di maggioranza (il Mdef ndr)", sottolineando comunque come si sia scelto in questo caso di rinnovare i vertici esistenti per i quali le fondazioni hanno più volte espresso apprezzamento.