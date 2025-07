Azzone a Bruxelles, incontra Fitto sulle sfide delle Fondazioni

Visita lampo di Giovanni Azzone a Bruxelles per alcuni incontri istituzionali riservati. Il presidente di Fondazione Cariplo e Acri ha incontrato, tra gli altri, il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto, il capo della Direzione generale Digital Roberto Viola e l'ambasciatore italiano presso l'Ue Vincenzo Celeste.

I colloqui hanno consentito di approfondire possibili modalità per sviluppare in modo sinergico con la politica comunitaria alcuni interventi su cui opera Acri, dalle politiche territoriali all'alfabetizzazione digitale.

Una specifica attenzione è stata dedicata al percorso, avviato all'inizio di quest'anno da Fondazione Cariplo, per dare contenuto alle cosiddette 'sfide di mandato' sulle quali la Fondazione ha investito 60 milioni di euro. Le tre sfide hanno come scopo rispondere in modo strutturato al tema dei Neet, della prima infanzia e della necessità di superare l'isolamento delle persone con disabilità.