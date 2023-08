Azioni Leonardo sui massimi dal 2017, per S è investment grade

Il titolo Leonardo torna oltre 13 euro per azione recuperando livelli che aveva perso a novembre 2017 - dallo scivolone per il profit warning che quell'anno (problema ormai da tempo alle spalle) fu lanciato per il settore elicotteri - dopo la promozione arrivata venerdì sera da S%P. Per S&P, che ha alzato il rating di credito e il rating del debito senior non garantito di Leonardo a 'BBB-/A-3' da 'BB+/B', la società dell'aerospazio, difesa e sicurezza "continua a mostrare solide prestazioni operative e le sue metriche di credito si stanno rafforzando in modo sostenibile fino a raggiungere un livello che consideriamo adeguato per un rating investment grade, supportato dall'impegno della gestione a mantenere un solido bilancio". S%P evidenzia anche "la solida performance del primo semestre del 2023 di Leonardo e le prospettive che confermano maggiori guadagni per il resto del 2023 e per il 2024. Il gruppo ha recentemente mostrato un portafoglio ordini in crescita, maggiori ricavi, rafforzamento della redditività e dei flussi di cassa, e una riduzione graduale del debito. Prevediamo che queste tendenze continueranno con il backlog di Leonardo che aumenterà fino a oltre 40 miliardi di euro, il che dovrebbe supportare una crescita annua dei ricavi di circa il 4%-5% nel periodo 2023-2024". La promozione di S%P segue quella annunciata lo scorso maggio da Moody's. A Piazza Affari, le azioni si muovono al momento intorno a 13,2 euro in rialzo del +2,3%.