Azimut, ricavi stabili, utile a 349 milioni nei 9 mesi

Azimut registra nei 9 mesi ricavi stabili per 965 milioni (966,6 milioni nel pari periodo del 2022). L'utile netto adjusted ammonta a 348,9 milioni (rispetto a 302,3 milioni nei 9 mesi del 2022), in aumento del 15%. L'utile operativo è cresciuto dell'4% a 430,8 milioni e il margine operativo si è attestato al 45% grazie allo sviluppo dei ricavi totali superiore ai costi. "A meno di due mesi dalla fine dell'anno confermo i 450 milioni di euro di utile netto annunciati all'inizio del 2023 per l'anno in corso", sottolinea il presidente Pietro Giuliani. "Il 2024 segnerà la conclusione dei nostri obiettivi a medio termine e restiamo pienamente concentrati sul raggiungimento del nostro obiettivo di 500 milioni di euro di utile netto, grazie alla crescita del nostro business italiano e internazionale e al completamento del processo di deleveraging, remunerando al contempo i nostri stakeholder", aggiunge l'ad Gabriele Blei.