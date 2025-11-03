Azimut Benetti, sul Fly 82 l'IA fa da copilota

Il gruppo Azimut Benetti innova la sicurezza in mare e l'intelligenza artificiale diventa un copilota sugli yacht di ultima generazione. La ricerca sviluppo dei cantieri di Avigliana e la marine-tech company Watchit hanno sviluppato Watchit Eye, il primo sistema di prevenzione delle collisioni basato sull'intelligenza artificiale per la nautica da diporto, in grado di rilevare ostacoli come oggetti galleggianti, imbarcazioni e pericoli sommersi.

Il primo yacht su cui questa tecnologia è stata installata è il Fly 82 di Azimut, che ha fatto il suo debutto mondiale al Cannes Yachting Festival 2025 e poi è stato esposto al Salone Nautico Internazionale di Genova. L'intelligenza artificiale, spiega una nota, filtra i rischi reali e gestibili combinando i dati provenienti dai diversi sensori di bordo con quelli del radar 4D Imaging - un sensore dedicato e realizzato su misura per questo progetto - e allertando il comandante solamente quando gli ostacoli rilevati costituiscono un effettivo pericolo di collisione.