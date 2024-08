Axa cresce in Italia con l'acquisizione del Gruppo Nobis (2)

AXA ha annunciato oggi di aver siglato un accordo preliminare per acquisire il gruppo Nobis. Nobis è una compagnia assicurativa italiana prevalentemente focalizzata sul business P&C retail, con un network distributivo molto ben diversificato, che include agenti plurimandatari e partnership con concessionarie auto. Nel 2023 Nobis ha registrato 0,5 miliardi di euro di premi lordi e un utile netto di 35 milioni di euro. In base ai termini dell'operazione, il corrispettivo iniziale per l'acquisizione ammonterà a 423 milioni di euro, con un potenziale incremento fino a 55 milioni di euro che implica un multiplo prezzo/utili di circa 11 volte, incluse le sinergie attese. Si stima che al suo perfezionamento, l'operazione avrà un impatto di -1 punto sul coefficiente Solvency II del Gruppo Axa. L'acquisizione diversificherà ulteriormente i nostri canali distributivi, in particolare attraverso accordi di lungo periodo con le concessionarie auto all'interno della rete Nobis, sostenendo una crescita profittevole. Facendo leva sulla rete e sulle competenze di Nobis, Axa Italia consoliderà la sua posizione nel mercato danni dalla quinta alla quarta, guadagnando circa 1 punto di quota di mercato.