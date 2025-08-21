Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele GazaUcraina RussiaLeoncavalloFrank CaprioPippo Baudo figli
Acquista il giornale
Ultima oraAutotrasportatori Fvg, troppe code dopo chiusura H4 slovena
21 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Autotrasportatori Fvg, troppe code dopo chiusura H4 slovena

Autotrasportatori Fvg, troppe code dopo chiusura H4 slovena

L'intervento evidenzia una "infrastruttura obsoleta"

L'intervento evidenzia una "infrastruttura obsoleta"

L'intervento evidenzia una "infrastruttura obsoleta"

La Fai Friuli Venezia Giulia (Federazione autotrasportatori italiani) definisce "grave" la situazione di "congestione e ritardi che gli autotrasportatori del Friuli Venezia Giulia subiscono quotidianamente al casello del Lisert a causa della chiusura dell'autostrada slovena H4".

La Fai parla di "un enorme volume di traffico pesante deviato su un'infrastruttura già di per sé fragile, trasformando il Lisert in un vero e proprio 'imbuto' che penalizza l'intera catena logistica regionale" con "lunghe attese", code fino a "5 chilometri" che comportano "maggiore consumo di carburante, ritardi nelle consegne, perdita di competitività".

Per gli autotrasportatori la chiusura della H4 "ha messo in luce l'inadeguatezza della nostra rete viaria di confine" e "una gestione del traffico carente e di infrastruttura obsoleta" e chiedono l'apertura di "un tavolo di confronto con la Regione Friuli Venezia Giulia e Autostrade Alto Adriatico per discutere soluzioni immediate e, soprattutto, una pianificazione a lungo termine".

Lunedì scorso per lavori è stata chiusa in direzione Italia una importante arteria slovena, la H4 con la conseguenza che buona parte del traffico si riversa sul valico triestino di Fernetti e sulla barriera autostradale del Lisert, in uscita da Trieste, con lunghe code di vari chilometri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Trasporti