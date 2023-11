Autostrade, 1522 pannelli disponibili dal 25 novembre

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione i pannelli a messaggio variabile presenti sulla rete autostradale in gestione, a supporto della diffusione del numero nazionale 1522, per denunciare qualunque forma di violenza. Per la giornata, i dipendenti dell'azienda hanno inoltre osservato un minuto di silenzio per manifestare simbolicamente il proprio sostegno all'iniziativa. Un'iniziativa, che si legge in una nota, "prosegue nel solco dell'impegno del Gruppo Aspi che, tra le diverse iniziative, solo pochi giorni fa ha sottoscritto un protocollo per il contrasto alla violenza, le molestie e le discriminazioni nei luoghi di lavoro con le 5 sigle sindacali di comparto, parte attiva del Comitato bilaterale di tutela e inclusione delle diversità instituito in seno all'azienda. Il protocollo nasce allo scopo di prevenire, individuare e gestire i comportamenti molesti, violenti, mobbizzanti o che, più in generale, ledono la dignità della persona, attraverso la definizione di un Codice di Comportamento e l'individuazione di misure concrete, volte a sostenere e implementare la cultura del rispetto e della dignità della persona. Nel quadro di questo progetto, è stato istituito in azienda uno sportello di ascolto e di prima assistenza che offre sostegno psicologico immediato e supporto per individuare i canali aziendali o legali, presso cui denunciare il fatto.