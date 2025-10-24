Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all'innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Autoscuole, da novembre aumentano i costi per esami di guida

L'Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) chiarisce che l'aumento dei costi per gli esami di guida, in vigore dal 1° novembre 2025, non è una scelta delle autoscuole, ma una misura prevista per legge dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I nuovi importi, stabiliti per aggiornare i rimborsi allo Stato e rafforzare il servizio della Motorizzazione, sono destinati a coprire i costi del personale esaminatore e non rappresentano alcun guadagno per le autoscuole.

L'Unasca ribadisce il proprio impegno per garantire trasparenza e uniformità nell'applicazione della norma e per vigilare affinché la misura contribuisca a ridurre i tempi d'attesa e migliorare l'efficienza del servizio pubblico.

L'aumento, in media, è di 25-30 euro a candidato.

