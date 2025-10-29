Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
29 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Auto Ue, 'mancano chip, stop della produzione imminente'

Allarme dell'Acea, 'attingiamo a riserve ma forniture in crollo'

L'Associazione europei dei costruttori di automobili (Acea) "è sempre più preoccupata per l'imminente interruzione della produzione automobilistica europea a causa del blocco della fornitura di microchip fondamentali per la produzione. Il settore sta attualmente attingendo alle scorte di riserva, ma le forniture stanno rapidamente diminuendo. Da un sondaggio condotto questa settimana tra i nostri membri, alcuni prevedono già un imminente arresto delle linee di assemblaggio". E' quanto si legge in una nota dell'Acea che sottolinea come, al tempo stesso, "la controversia politica con la Cina rimane irrisolta".

© Riproduzione riservata