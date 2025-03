Aumento età pensione 2027: rischio per 44mila lavoratori senza reddito, denuncia Cgil

Se nel 2027 scatterà l'aumento dell'età per andare in pensione legata all'aspettativa di vita potrebbero essere 44mila le persone che si troverebbero senza reddito e senza contribuzione in attesa della pensione: la denuncia arriva dalla Cgil che sottolinea come questo sia il numero di coloro che sono usciti dalle aziende tramite accordi di isopensione, con scivoli fino a sette anni, espansione e solidarietà prevedendo di raggiungere i vecchi requisiti per la pensione, ovvero 67 anni di età per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi per la pensione anticipata. Dal 2027 i requisiti per il pensionamento potrebbero salire di tre mesi.