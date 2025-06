Aumento dei prezzi della benzina: effetto della guerra tra Israele e Iran

Crescono i prezzi della benzina con il balzo del prezzo del petrolio legato alla guerra tra Israele e Iran. Secondo i dati elaborati dalla Staffetta sulle medie dell''Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy il prezzo della benzina self service sale a 1,714 euro al litro (+7 millesimi, compagnie 1,721, pompe bianche 1,700), il diesel self service sale a 1,614 euro al litro (+8, compagnie 1,623, pompe bianche 1,597).

Salgono anche i prezzi della benzina servito che si vende a 1,853 euro al litro (+7, compagnie 1,897, pompe bianche 1,769) e del il diesel servito che è scambiato a 1,753 euro al litro (+7, compagnie 1,799, pompe bianche 1,666). Il Gpl servito si vende in media a 0,708 euro al litro (-1, compagnie 0,717, pompe bianche 0,698), il metano servito a 1,439 euro al kg (invariato, compagnie 1,444, pompe bianche 1,436), il Gnl a 1,270 euro al kg (invariato, compagnie 1,267 euro al kg, pompe bianche 1,272 euro al kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,811 euro al litro (servito 2,079), gasolio self service 1,722 euro al litro (servito 1,994), Gpl 0,842 euro al litro, metano 1,505 euro al kg, Gnl 1,342 euro al kg.