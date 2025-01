Aumento dei prezzi della benzina: superati i livelli di agosto

Crescono ancora i prezzi medi per la benzina e superano i livelli i registrati ad agosto: secondo le elaborazione di Staffetta sui prezzi rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti la benzina self service è a 1,830 euro al litro (+8 millesimi, compagnie 1,839, pompe bianche 1,813) mentre il diesel self service è scambiato a 1,741 euro al litro (+13, compagnie 1,749, pompe bianche 1,723).

Per la benzina servito si pagano in media 1,968 euro al litro (+9, compagnie 2,013, pompe bianche 1,871) mentre per il diesel servito il prezzo medio è 1,878 euro al litro (+12, compagnie 1,923, pompe bianche 1,791).

Il Gpl servito è a 0,738 euro al litro (invariato, compagnie 0,746, pompe bianche 0,729), il metano servito è a 1,481 euro al kg (+8, compagnie 1,481, pompe bianche 1,480), il Gnl a 1,452 euro al kg (+7, compagnie 1,457 euro al kg, pompe bianche 1,448 euro al kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,924 euro al litro (servito 2,184), gasolio self service 1,847 euro al litro (servito 2,113), Gpl 0,869 euro al litro, metano 1,533 euro al kg, Gnl 1,576 euro al kg.