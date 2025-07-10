Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Aumenta il biglietto del Malpensa Express 'per più qualità'

Da 13 a 15 euro, nei festivi e prefestivi si allunga l'orario

Dal primo agosto il biglietto del treno fra Milano e l'aeroporto di Malpensa passerà da 13 a 15 euro e cambieranno di conseguenza anche le tariffe per le stazioni intermedie. Da Trenord, la società che gestisce il servizio ferroviario regionale e il Malpensa Express, sottolineano che si tratta del "primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016 e che la tariffa per chilometro di 0,27 euro l'ora è la più bassa d'Europa dove la media è di 0,73 e comunque con l'aumento salirà a 0,31."

L'aumento aiuterà "un'ulteriore evoluzione della qualità del servizio" di cui beneficeranno anche i viaggiatori sulle altre tratte che invece non subiranno aumenti né dei biglietti, né degli abbonamenti.

In questi giorni sulla linea fra Milano Centrale e Malpensa saranno in servizio nuovi treni Caravaggio, convogli adatti a portare grandi flussi come quelli per lo scalo, dove nei primi mesi dell'anno c'è stata una media di 14.500 viaggiatori al giorno con un incremento del 4% rispetto al 2024.

Malpensa Express, sottolinea Trenord, è il collegamento aeroportuale con l'offerta più ampia in Italia, con treni dalle 4 del mattino all'1 e corse ogni quindici minuti. Inoltre per l'estate nei giorni festivi e prefestivi l'orario è stato esteso dalle 3 alle 2 di notte.

