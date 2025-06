Attacco di Israele all'Iran scuote le Borse: oro e petrolio in rialzo

L'attacco di Israele all'Iran si abbatte come una scure sulle Borse, mentre si registra il balzo dell'oro e del petrolio e il rialzo del gas. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund che prosegue a 95 punti base.

L'indice Stoxx 600 cede lo 0,9%. In calo con Madrid (-1,5%), Milano (-1,4%), Francoforte (-1,2%), Parigi (-1%), Londra (-0,6%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto del lusso (-2,1%) e delle auto (-1,8%). Raffica di vendite sulle banche (-1,6%) e sul settore tecnologico (-1,2%). Si va verso un avvio negativo per le Wall Street dove i future sono in calo.

Corre il settore dell'energia (+2%), con il balzo del petrolio. Il Wti sale del 6,2% a 72,23 dollari al barile. Il Brent guadagna il 6% a 73,63 dollari al barile. Fiacche le utility (-0,3%), con il prezzo del gas che sale del 3,6% a 37,47 euro al megawattora.

Sul fronte valutario si rafforza il dollaro. L'euro scende a 1,1536 sul biglietto verde. In flessione anche la sterlina a 1,3561 e il franco francese a 1,2315 sulla valuta americana. Si rafforza l'oro che guadagna l'1% a 3.416 dollari l'oncia.

A Piazza Affari peggiora Popolare Sondrio (-3,2%), all'indomani del Cda che ha espresso le valutazioni sull'ops di Bper (-2%). Male anche Cucinelli (-2,6%) e Stellantis (-2,4%). In controtendenza Leonardo (+1,6%), Eni (+1,4%) e Snam (+0,1%).