Atm chiude il 2024 con utile netto in crescita a 5,8 milioni e ricavi a 1,16 miliardi

Il gruppo Atm ha chiuso il 2024 con un utile netto consolidato in crescita da 0,75 a 5,8 milioni e ricavi in rialzo a 1,16 miliardi, di cui il 10% provenienti dalle attività in Danimarca e in Grecia. Lo si legge in una nota diffusa a seguito dell'assemblea che ha approvato il bilancio dell'a capogruppo Atm Spa, partecipata al 100% dal Comune di Milano, che ha chiuso l'esercizio con un utile netto di 3,1 milioni.

In progresso anche il margine operativo lordo da 75 a 100 milioni, mentre il patrimonio netto del Gruppo ha superato quota 1,15 miliardi.

In Danimarca Atm gestisce la metropolitana di Copenaghen e in Grecia quella di Salonicco, mentre in Francia si è recentemente aggiudicata la gara per la gestione di 18 linee di autobus della 'Croix du Sud', area nella periferia Sud-Ovest di Parigi.