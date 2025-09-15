Asterion, chiude raccolta fondo da 3,4 miliardi di euro

La società di investimenti Asterion Industrial Partners, il cui portafoglio in Italia comprende Retelit, Samso (efficienza energetica), Abio (biometano), Revalue Energies e 2i Aeroporti, (che gestisce otto scali), ha annunciato oggi il closing del suo terzo fondo, Asterion Industrial Infra Fund III Fcr, che ha raccolto oltre 3,4 miliardi di euro in meno di 18 mesi.

Il Fund III, spiega una nota, avrà la stessa mission dei fondi precedenti e sarà rivolto a investimenti in infrastrutture mid-market in Europa occidentale, con un focus su telecomunicazioni, energia, utilities e mobilità. I mercati di riferimento sono Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Germania e Irlanda.

Il fondo ha superato il target iniziale di 3,2 miliardi, "facendo salire il capitale complessivo a disposizione della strategia a 3,65 miliardi di euro, inclusi gli impegni destinati ai co-investimenti". Dal lancio, il fondo ha già impegnato circa il 40% del capitale in quattro operazioni nei settori energia e mobilità, per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro.

Per Winnie Wutte, Founding Partner di Asterion Industrial, "siamo consapevoli della grande responsabilità che comporta la gestione di capitali di terzi e continueremo a lavorare con impegno per offrire rendimenti distintivi, pienamente allineati alla nostra cultura e ai nostri valori".

Asterion ha costruito in Italia un portafoglio di che comprende Retelit (connettività in fibra e soluzioni ICT), Samso (efficienza energetica), ABIO (biometano), Revalue Energies (rinnovabili, 2,2 GW in sviluppo) e 2i Aeroporti, che gestisce otto scali tra cui Linate, Malpensa, Napoli e Torino. Il track record italiano include anche due exit di rilievo: Asterion Energies, ceduta a Repsol, e Sorgenia, utility integrata da 5 GW. La presenza locale è rafforzata da un team di otto professionisti italiani, tra cui un Partner e due Operating Partner, affiancati da un Industrial Advisor, e dal contributo diretto di investitori italiani in tutti i fondi del gruppo.