Assunzioni imprese +6,4% nel 2023, Report Excelsior

Le assunzioni che le imprese italiane hanno programmato per la fine del 2023 sono in aumento del 6,4% rispetto a quelle del 2022. Lo ha affermato il Bollettino annuale del sistema informativo Excelsior (Unioncamere e Anpal) presentato a Jo&Orienta, il salone dell'orientamento, scuola e lavoro in corso alla Fiera di Verona. Circa la metà delle figure professionali risulta essere di difficile reperimento: mancano operai specializzati e diplomati. In termini assoluti sono 5,5 milioni le assunzioni che le imprese hanno programmato per il 2023, con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato superiori a 30 giorni: si tratta di 330mila in più rispetto al 2022 (+6,4%) e quasi 894mila rispetto al 2019.