Assovetro, decarbonizzazione richiede 15 miliardi entro 2050

Il percorso verso la decarbonizzazione completa dell'industria italiana del vetro richiederà investimenti pari a 15 miliardi di euro entro il 2050. Lo stima Assovetro che ha partecipato oggi a un focus a Vitrum, la manifestazione internazionale dedicata a macchine, impianti e tecnologie per la lavorazione del vetro, aperta a Fiera Milano fino al 19 settembre.

La sfida per raggiungere modelli produttivi sostenibili e guardare agli obiettivi di decarbonizzazione, è una delle principali per la filiera del vetro che auspica politiche governative ed incentivi per garantire la transizione senza compromettere la competitività. Il risultato di pratiche sostenibili in un settore ritenuto 'altamente energivoro', è stato spiegato, si traduce comunque in importanti vantaggi ambientali: 394 milioni di metri cubi di gas risparmiati, 2,3 milioni di tonnellate di CO₂ in meno immesse nell'atmosfera e 3,8 milioni di tonnellate di materie prime risparmiate.

Intanto l'Italia si conferma 'particolarmente virtuosa' dal punto di vista del riciclo del vetro cavo: secondo gli ultimi dati nel 2024 sono state riciclate 2.102.979 tonnellate di vetro da imballaggio (+ 2,8% ) e negli ultimi dieci anni, la quantità di vetro riciclato è cresciuta complessivamente del 26,6%. Il tasso di riciclo ha raggiunto l'80,3%, superando di oltre cinque punti percentuali l'obiettivo fissato dall'Unione Europea per il 2030 (75%).

A Vitrum, edizione n.24, sono presenti 200 espositori, il 30% dall'estero.