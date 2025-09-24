Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nuovo sciopero generaleEmanuele Ragnedda Ucraina RussiaAttacco FlotillaClaudia Cardinale
Acquista il giornale
Ultima oraAssoutenti, senza carta digitale Ryanair supplemento di 55 euro
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Assoutenti, senza carta digitale Ryanair supplemento di 55 euro

Assoutenti, senza carta digitale Ryanair supplemento di 55 euro

Ingiusto per viaggiatori anziani o per chi ha smartphone scarico

Lo stop alle carte d'imbarco cartacee da parte di Ryanair "comporterà nuovi costi a carico dei viaggiatori". Lo denuncia Assoutenti, secondo cui il vettore irlandese annunciando il passaggio alle carte di imbarco 100% digitali a partire dal 12 novembre "dimentica di specificare quali sono i costi cui vanno incontro i passeggeri che si presenteranno al gate sprovvisti della carta d'imbarco digitale".

Verificando le informazioni presenti sul sito della società aerea, Ryanair informa che "Se non completi il check-in online almeno 2 ore prima dell'orario di partenza programmato, ti verrà addebitato il supplemento check-in in aeroporto". Supplemento che, sottolinea l'associazione dei consumatori, in base al tariffario pubblicato online dalla stessa compagnia, ammonta a 55 euro a viaggiatore a titolo di tassa check-in in aeroporto (30 euro per i voli dalla Spagna, 40 euro per i voli dall'Austria), "un costo superiore a quello di molti biglietti venduti dall'operatore".

"Siamo favorevoli all'eliminazione dei documenti cartacei per evitare sprechi e danni all'ambiente, ma l'imposizione di Ryanair e l'applicazione di tasse per chi non si adegua rappresentano un danno per i consumatori - spiega il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso - Pensiamo agli utenti più anziani meno avvezzi alle tecnologie, o a chi si troverà impossibilitato ad utilizzare il proprio smartphone in aeroporto, perché scarico o improvvisamente fuori uso. Imporre loro un balzello che può arrivare a superare anche di molto il costo del biglietto aereo è ingiusto, e la compagnia deve garantire maggiore flessibilità e maggiore equità nelle proprie politiche tariffarie".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TrasportiRyanair