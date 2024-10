Assotir, 'salasso sul gasolio, pronti a dare battaglia'

"Per il settore dell'autotrasporto, lo stop allo sconto sulle accise del gasolio si traduce in una stangata da oltre 350 milioni di euro l'anno". Claudio Donati, segretario generale di Assotir, commenta con queste parole l'ipotesi che il governo allinei le aliquote sul gasolio a quelle sulla benzina, intervento che farebbe impennare il prezzo del diesel di 11 centesimi al litro. Alla luce dell'"allineamento" fiscale tra benzina e diesel di cui parla il Psb, l'associazione si dice pronta "a dare battaglia". "Sarebbe un salasso ingiustificato, del tutto iniquo - prosegue Donati. - Ma oltretutto non possiamo fare a meno di ricordare che alla vigilia elettorale le forze dell'attuale maggioranza avevano addirittura promesso di ridurre il costo delle accise".