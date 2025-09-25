Assosistema, nasce l'osservatorio sulla sicurezza sul lavoro

Assosistema Confindustria ha annunciato l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza sul lavoro, aperto alla partecipazione di università, istituzioni e imprese, con l'obiettivo di raccogliere le migliori tecnologie Dpi (dispositivi di protezione individuale ndr.) e i sistemi di verifica del loro corretto uso, con l'obiettivo di avere un beneficio concreto per la tutela della salute dei lavoratori.

Oggi in Italia il settore della sicurezza - sottolinea Assosistema - genera un volume d'affari di circa 2 miliardi di euro, pari al 13% del mercato europeo, "un dato che dimostra l'importanza strategica di investire in innovazione e prevenzione".

L'Osservatorio è stato presentato a Roma nel corso del convegno "Sicurezza sul lavoro e malattie professionali: il contributo dei Dpi e delle nuove tecnologie per ridurre e prevenire i rischi per i lavoratori", organizzato presso Palazzo Wedekind.

Assosistema chiede un cambio di passo sulla sicurezza sul lavoro, sottolineando come le nuove tecnologie possano rafforzare l'efficacia dei Dpi, grazie a sistemi intelligenti di monitoraggio e segnalazione in grado di supportare i lavoratori e i preposti.