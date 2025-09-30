Assoreti, ad agosto la raccolta delle reti sopra i 3,6 miliardi

Ad agosto le associate ad Assoreti hanno realizzato una raccolta netta complessiva superiore a 3,6 miliardi di euro, con una crescita su base annua pari al 50,7% e una contrazione congiunturale del 33,6% riconducibile alla stagionalità tipica del periodo estivo.
I dati confermano la prevalenza degli investimenti sui prodotti del risparmio gestito con risorse nette in crescita del 21,5% a/a e pari a circa 2,4 miliardi di euro, ai quali si affianca il risultato positivo realizzato sugli strumenti finanziari amministrati, più che raddoppiato nel confronto con l'anno precedente, con una raccolta netta pari a poco meno di 1,4 miliardi di euro.
Il saldo delle movimentazioni su conti correnti e depositi mostra anche ad agosto la prevalenza dei flussi in uscita seppure più contenuta (-75 milioni).
Nei primi otto mesi del 2025 il bilancio di raccolta delle reti di consulenza sale, quindi, a 37,9 miliardi di euro, valore superiore del 19,3% rispetto a quanto realizzato nel medesimo periodo dell'anno precedente. La leva di crescita si ritrova nel maggiore interesse manifestato nei confronti delle soluzioni gestite verso le quali sono indirizzate risorse nette pari a 24,8 miliardi di euro (+88,1% anno su anno).
La raccolta netta mensile associata al servizio di consulenza con fee specifica si attesta a 631 milioni e segna una crescita del 16,4% rispetto all'anno precedente; le risorse nette destinate da inizio anno alla consulenza con fee superano i 10 miliardi (+11,1% anno su anno).
"Agosto conferma la solidità del sistema con la seconda migliore raccolta di sempre per il mese estivo. Si consolida il processo di valorizzazione del risparmio, con un mix di investimenti orientato, ora con maggiore decisione, verso le soluzioni gestite", sottolinea Marco Tofanelli, segretario generale dell'associazione.