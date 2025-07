Assolavoro, nuovo contratto per il settore delle agenzie

Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione è stato firmato da Assolavoro, l'Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, Cgil, Cisl Uil e le organizzazioni sindacali di categoria Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp il 21 luglio.

Il contratto - spiega Assolavoro - interessa circa un milione di lavoratori in somministrazione (l'ex lavoro interinale) e introduce tutele aggiuntive a partire da una nuova assicurazione sanitaria. Le indennità per le prestazioni di welfare sono aumentate del 20%, c'è maggiore attenzione alla formazione e alla continuità lavorativa e misure per la gravidanza e la cura dei figli, le vittime di violenze e chi perde il lavoro.

Il contratto non disciplina la parte retributiva del rapporto di lavoro perché gli occupati in somministrazione hanno, per legge, le stesse retribuzioni dei dipendenti di pari livello assunti direttamente dall'azienda utilizzatrice.

"L'accordo rappresenta una tappa di grande maturità e consapevolezza per l'intero settore delle agenzie per il lavoro, che si dimostra capace di affrontare con responsabilità, coesione e visione strategica le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro" ha dichiarato il presidente di Assolavoro, Francesco Baroni, a margine della firma.