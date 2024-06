Assogestioni, la raccolta di maggio è negativa per 1,47 miliardi

A maggio il mercato italiano del risparmio gestito ha registrato un patrimonio in lieve aumento a 2.344 miliardi di euro e una raccolta netta pari a -1,47 miliardi di euro. Il totale da inizio anno è di -11,4 miliardi. Il dato di raccolta dei fondi aperti - secondo quanto emerge dalla consueta mappa di Assogestioni - è stato pari a -2,31 miliardi di euro, influenzato dai 3,44 miliardi di euro di deflussi dai fondi monetari. All'opposto, il saldo dei fondi di lungo termine è stato positivo per +1,13 miliardi euro. In particolare, è proseguito lo slancio dei prodotti obbligazionari che hanno attratto 4,4 miliardi di euro a maggio, per un dato da inizio anno di +24,55 miliardi euro. La raccolta di questa categoria nei primi cinque mesi ha superato così quella totale realizzata nel 2023 (+24,01 miliardi di euro).