Assogestioni, la raccolta di giugno a quota 2,55 miliardi

Il mercato italiano del risparmio gestito ha raccolto 2,55 miliardi di euro a giugno, terminando il mese con un patrimonio di 2.526 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni, elaborata dall'Ufficio Studi, che ha anche stimato l'effetto mercato in un +0,12% complessivo. La raccolta da inizio anno è di 12,5 miliardi.

Per quanto riguarda i fondi aperti, la raccolta di giugno è stata pari a -388 milioni di euro, con gli obbligazionari che hanno attratto afflussi per 2,75 miliardi di euro, mentre i prodotti azionari, bilanciati e flessibili hanno registrato deflussi rispettivamente per 436 milioni di euro, 1,5 miliardi di euro e 484 milioni di euro.

Infine, le gestioni di portafoglio a giugno hanno raccolto 2,59 miliardi di euro, di cui 2,03 provenienti dalle gestioni di mandati istituzionali. Positivo per 555 milioni di euro anche il bilancio delle gestioni patrimoniali retail.