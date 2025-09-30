Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
Assogestioni, ad agosto la raccolta sfiora i 6 miliardi
30 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  Assogestioni, ad agosto la raccolta sfiora i 6 miliardi

Assogestioni, ad agosto la raccolta sfiora i 6 miliardi

Il patrimonio è pari a 2.565 miliardi di euro

Ad agosto la raccolta del mercato italiano del risparmio gestito ha sfiorato i 6 miliardi di euro (+5,97 miliardi di euro), sostenuta principalmente da 4 miliardi di euro confluiti nelle gestioni di portafoglio. È quanto emerge dai dati provvisori del mese della mappa mensile elaborata dall'ufficio studi di Assogestioni. Da inizio anno la raccolta è di 27,4 miliardi.

La lettura preliminare su agosto evidenzia anche che, nel dettaglio, i mandati istituzionali hanno raccolto +3,6 miliardi di euro, mentre le gestioni retail 467 milioni di euro.

Per quanto riguarda il fronte più retail dei fondi aperti, la raccolta provvisoria di agosto si è attestata a +1,88 miliardi di euro, con gli obbligazionari che hanno registrato +1,25 miliardi di euro di afflussi.

Infine, in attesa dei dati completi definitivi della mappa trimestrale, il patrimonio complessivo provvisorio a fine agosto è risultato pari a 2.565 miliardi di euro.

