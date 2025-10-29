Assogestioni, a settembre la raccolta è negativa per 905 milioni

Il mercato italiano del risparmio gestito ha chiuso settembre, secondo i dati di Assogestioni, con una raccolta netta provvisoria negativa per 905 milioni euro nel complesso. La raccolta da inizio anno è di 26,5 miliardi.

Il patrimonio nel mese si attesta di 2.585 miliardi di euro, in aumento dai 2.565 miliardi di euro di agosto. L'effetto performance è stato dello 0,8%.

Per quanto riguarda la raccolta nel dettaglio a settembre i fondi aperti hanno registrato 804 milioni di euro di deflussi, nonostante i 681 milioni di euro di nuovi capitali confluiti nei prodotti obbligazionari e i fondi chiusi hanno realizzato una raccolta netta positiva di 441 milioni di euro. Infine le gestioni retail hanno attratto 91 milioni di euro, mentre da quelle istituzionali sono fuoriusciti 633 milioni di euro, per un bilancio provvisorio finale di -542 milioni di euro di raccolta netta per le gestioni di portafoglio.