Assofondipensione lancia progetto Engagement per governance sostenibile nei fondi pensione

Prendono il via nella seconda metà di marzo le attività del progetto Engagement di Assofondipensione, l'associazione a cui aderiscono i fondi pensione negoziali promossi dalla contrattazione collettiva, per un valore complessivo di risparmio accumulato e destinato alle prestazioni superiore ai 73 miliardi di euro. L'obiettivo del progetto - viene spiegato dall'associazione - è aprire un dialogo positivo e costante con società di tutto il mondo, di cui i fondi pensione soci posseggono pacchetti azionari, per favorire modelli di governance sempre più responsabili e sostenibili nelle aziende quotate, generando un impatto positivo sia sulla collettività sia sull'ambiente, e valore nel lungo periodo.

Il nuovo progetto - al quale ad oggi hanno aderito già 20 fondi pensione negoziali - si muove in coerenza ed integra il progetto di Voto coordinato dell'associazione, che nel 2024 ha portato 13 fondi pensione negoziali a votare in 97 assemblee di società italiane ed europee per un volume totale di 1.717 risoluzioni. Per individuare i temi e le società con cui dialogare il comitato di presidenza di Assofondipensione (composto dal presidente Giovanni Maggi, dal vicepresidente Ignazio Ganga, dal segretario Andrea Mariani e dal coordinatore del comitato tecnico Riccardo Realfonzo) ha voluto consultare direttamente i fondi con l'ausilio di un questionario.

I temi che sono risultati più sensibili sono quelli relativi alla definizione degli obiettivi climatici; all'introduzione di politiche aziendali per la gestione sostenibile delle risorse idriche e per la tutela della biodiversità; al riciclo dei rifiuti; alla "transizione giusta" e all'equità salariale; alla sicurezza sul lavoro e alla formazione professionale; alla sostenibilità nella catena del valore; alla stabilità della forza lavoro; all'approvazione del piano di transizione climatica da parte degli azionisti; alla parità di genere; al contrasto alla corruzione attiva e passiva; all'applicazione del contratto nazionale e al welfare contrattuale.

Il calendario dei lavori del primo semestre 2025 vedrà coinvolte dall'engagement di Assofondipensione le aziende italiane A2A, Ferrari, Generali, Intesa San Paolo e Snam, che hanno accettato di dialogare rispettivamente con i fondi pensione Perseo Sirio, Fondo Gomma Plastica e Arco, Cometa, Byblos e Concreto, FondoPoste e Pegaso. Sempre in primavera partiranno anche seminari di formazione sui temi della sostenibilità, per i quali verranno coinvolti, oltre all'advisor Nummus.Info (esperto nelle procedure assembleari delle società quotate), i maggiori esperti italiani del settore. Nella seconda parte del 2025 verranno coinvolte numerose altre società nel dialogo con i fondi pensione.