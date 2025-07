Assofondipensione, cresce platea fondi negoziali partecipanti

Nel 2025 sono saliti a 15 i fondi pensione negoziali partecipanti soci di Assofondipensione che stanno partecipando alle assemblee delle società quotate nei mercati internazionali di cui possiedono pacchetti azionari. E' uno dei dati riportati da Assofonipensione l'associazione a cui aderiscono i Fondi Pensione Negoziali promossi dalla contrattazione collettiva del lavoro che lo scorso anno ha lanciato il Progetto di Voto Coordinato.

Le società le cui assemblee sono coperte dalle attività del Progetto sono salite da 100 a 150 gli investimenti complessivi in titoli azionari quotati a circa 13 miliardi di euro alla fine dell'anno (+52% rispetto al 2024). Al 30 giugno 2025, sono stati trasmessi voti in 132 assemblee, di cui 130 assemblee annuali e 2 assemblee straordinarie. Il numero di assemblee in cui è stato espresso il voto è aumentato del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie all'allargamento nel numero annuale di società coperte dal Progetto.

Complessivamente, le attività di voto hanno coperto 131 società: +68% rispetto alle 78 del primo semestre 2024. Il 2025 ha visto anche l'allargamento del voto al Nord America, consentendo anche una maggiore distribuzione geografica delle attività, che hanno riguardato ben 13 mercati. Le modifiche all'orizzonte temporale ed al perimetro di voto hanno influito sul peso di ciascun settore, con un significativo aumento nei settori Financials (da 12 società coperte nel primo semestre 2024, pari al 15% del totale, a 32, il 24%) e Information Technology (da 6, l'8%, a 13, il 10%), e una leggera riduzione dei settori Industrials (dal 20%, con 16 società, al 17% con 22 società), Consumer Discretionary, o beni di consumo (dal 13% con 10 società, all'11% con 14 società) e Consumer Staples, o beni di prima necessità (dall'11% con 9 società, al 9% con 12 società).

Si prevede che il Progetto "Diritto di Voto" di Assofondipensione coprirà almeno 155 assemblee nel corso dell'anno 2025 (rispetto alle 103 analizzate e 95 votate nel 2024). A un anno dagli esordi, il voto coordinato dell'Associazione si è affermato a livello internazionale come modello di riferimento e volano innovativo e avanguardista di democrazia e sostenibilità.