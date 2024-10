Associazioni autotrasporto, autunno caldo, non escluso stop

"E' ufficialmente iniziato l'autunno caldo dell'autotrasporto italiano". Lo afferma il coordinamento unitario delle associazioni nazionali Unatras che, in rappresentanza della quasi totalità della categoria, chiede "a gran voce al ministro dei Trasporti Matteo Salvini di chiarire quali siano le reali intenzioni del governo, sul delicatissimo tema delle accise sul gasolio per autotrazione". In una nota, le associazioni ribadiscono la loro contrarietà "verso misure che penalizzino una categoria già gravata da insostenibili costi di gestione" e annunciano "la convocazione degli organi esecutivi per assumere le deliberazioni conseguenti a tutela del comparto, non escludendo la proclamazione del fermo generale dei servizi".