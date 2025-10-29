Associazione Travel Retail Italia, Gardini confermato presidente

"Il Travel Retail non è semplicemente un canale commerciale: è un ecosistema unico, dove esperienze, culture, marchi e viaggiatori si incontrano ogni giorno. È un sistema dinamico, internazionale, esigente che richiede a tutti noi una costante capacità di evolvere, di innovare e di cooperare, di fare sistema, affrontando analoghi problemi e spesso con medesimi obiettivi strategici". Lo dice Stefano Gardini che è stato riconfermato alla presidenza dell'Associazione Travel Retail Italia (Atri) si è riunita a Milano, decretando il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio. Gardini, direttore Business Non-Aviation dell'Aeroporto di Bologna e coordinatore del Gruppo di lavoro Non Aviation in Assaeroporti, è membro della Commissione di Confindustria sulla 'Tutela del Made in Italy'. L'assemblea ha inoltre eletto gli otto membri che comporranno il nuovo consiglio direttivo: Giulio Brandi (socio amministratore di Top Line), Andrea Fiorletta (presidente di yex Change), Sergio Gallorini (direttore Commerciale Consumer di Gesac - Aeroporto di Napoli e Salerno), Giuseppe Liguori (Head Of Business Development per Autogrill Italia - gruppo Avolta), Antonino Neri (responsabile sviluppo Retail, Property & Parking di Gesap), Alberto Niero (chief executive officer & managing director di Lagardère Travel Retail Italia), Alexandra Pintea (Head of People & Culture Heinemann Italia), Francesca Soncini (direttore commerciale e marketing Extra Aviation, Comunicazione e Sostenibilità di Sagat - Torino Airport). Prima dell'assemblea c'è stato il forum Atri che in questa edizione ha visto un confronto sul tema: "Overtourism, terminal saturation e soluzioni digitali".