Associazione Travel Retail Italia, Gardini confermato presidente

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
Ultima oraAssociazione Travel Retail Italia, Gardini confermato presidente
29 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Al forum Atri confronto su Overtourism e terminal saturation

"Il Travel Retail non è semplicemente un canale commerciale: è un ecosistema unico, dove esperienze, culture, marchi e viaggiatori si incontrano ogni giorno. È un sistema dinamico, internazionale, esigente che richiede a tutti noi una costante capacità di evolvere, di innovare e di cooperare, di fare sistema, affrontando analoghi problemi e spesso con medesimi obiettivi strategici". Lo dice Stefano Gardini che è stato riconfermato alla presidenza dell'Associazione Travel Retail Italia (Atri) si è riunita a Milano, decretando il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio. Gardini, direttore Business Non-Aviation dell'Aeroporto di Bologna e coordinatore del Gruppo di lavoro Non Aviation in Assaeroporti, è membro della Commissione di Confindustria sulla 'Tutela del Made in Italy'. L'assemblea ha inoltre eletto gli otto membri che comporranno il nuovo consiglio direttivo: Giulio Brandi (socio amministratore di Top Line), Andrea Fiorletta (presidente di yex Change), Sergio Gallorini (direttore Commerciale Consumer di Gesac - Aeroporto di Napoli e Salerno), Giuseppe Liguori (Head Of Business Development per Autogrill Italia - gruppo Avolta), Antonino Neri (responsabile sviluppo Retail, Property & Parking di Gesap), Alberto Niero (chief executive officer & managing director di Lagardère Travel Retail Italia), Alexandra Pintea (Head of People & Culture Heinemann Italia), Francesca Soncini (direttore commerciale e marketing Extra Aviation, Comunicazione e Sostenibilità di Sagat - Torino Airport). Prima dell'assemblea c'è stato il forum Atri che in questa edizione ha visto un confronto sul tema: "Overtourism, terminal saturation e soluzioni digitali".

© Riproduzione riservata