Assium, le tariffe del gas sono in calo del 17% a settembre

A settembre sul mercato libero le tariffe del gas registrano una sensibile diminuzione, al punto che chi sceglie ora la migliore offerta sul mercato risparmia fino a 312 euro l'anno rispetto ai prezzi praticati lo scorso inverno. Lo afferma Assium l'associazione degli utility manager, che ha monitorato l'andamento delle offerte commerciali sull'apposito Portale messo a disposizione da Arera e Acquirente Unico.

"Per quanto riguarda il prezzo fisso, scegliendo la migliore offerta disponibile oggi sul mercato, la bolletta annua del gas nelle principali città italiane si attesta a una media di 1.556 euro annui a famiglia (con un consumo di 1.400 metri cubi annui). - analizza Assium - Rispetto alle migliori offerte presenti sullo stesso Portale lo scorso inverno, e riferite al febbraio 2025, quando la bolletta media nelle principali città era pari in media a 1.765 euro, le tariffe risultano in calo dell'11,8%, pari ad un risparmio medio di quasi 210 euro annui a utenza".

Se si analizzano invece le migliori proposte per il prezzo variabile "la bolletta annua del gas nelle principali città italiane scende a una media di 1.540 euro annui a famiglia. Qui il divario rispetto allo scorso inverno (quando la bolletta media era pari a 1.852 euro/anno) sfiora addirittura il -17%, con un risparmio rispetto a febbraio pari in media a 312 euro annui a utenza" - evidenzia Assium.

"Il momento quindi è particolarmente indicato per quegli utenti che intendano cambiare fornitore o rinegoziare la propria offerta col gestore attuale per ottenere risparmi sulla spesa in bolletta - spiega Federico Bevilacqua, presidente Assium - E' bene tuttavia ricordare che le offerte effettivamente praticate dai gestori energetici sono più numerose rispetto a quelle pubblicate sul Portale di Arera, e che per massimizzare i risparmi sulla spesa, scegliere la proposta più adatta alle proprie esigenze ed evitare di cadere in trappole e fregature, è più che mai importante rivolgersi a personale qualificato e alla figura dell'utility manager, in grado di suggerire le proposte che non solo presentano le tariffe più basse, ma che garantiscono anche le maggiori tutele".