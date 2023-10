Assicurazioni sui cambiamenti climatici al summit dell'Ania

L'Ania Insurance Summit 2023, in programma domani a Roma, si concentrerà sui cambiamenti climatici e l'innovazione, con un focus sul contributo del settore assicurativo e le sfide che l'Europa deve affrontare a trent'anni dal Mercato Unico. Dopo il saluto introduttivo della Presidente di Ania, Bianca Maria Farina, i relatori discuteranno degli impatti sull'assicurazione a trent'anni dal Mercato Unico, degli scenari istituzionali europei e delle prospettive per il settore assicurativo fino al 2030, del ruolo delle assicurazioni nella riduzione del gap di protezione sui cambiamenti climatici e del welfare attraverso l'innovazione e la digitalizzazione. L'Insurance Summit sarà trasmesso in diretta streaming su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia.