Assicurazione sì, ma rischio sanzioni sui monopattini

Assoutenti, commentando le novità al Codice della Strada approvate in Consiglio dei ministri, afferma di essere "totalmente favorevole" alle misure varate ieri dal Governo in tema di monopattini, che prevedono casco, targa e assicurazione obbligatoria per tutti gli utilizzatori. Tuttavia, chiede che il Governo vigili con attenzione per evitare "l'ennesima stangata a danno dei consumatori". Secondo le ultime stime, in Italia circolano circa 550mila monopattini elettrici, di cui 42mila appartenenti alle società di sharing e quindi già coperti da assicurazione. Il vicepresidente Gabriele Melluso sottolinea che, con le nuove disposizioni, sarà necessario dotarsi di apposita copertura assicurativa, con un costo che parte da un minimo di 40 euro all'anno ma può arrivare anche a 150 euro. Considerato il crescente numero di incidenti che coinvolge in Italia i monopattini elettrici, con ben 14 vittime tra i guidatori registrate solo da inizio anno, è giusto prevedere una copertura assicurativa obbligatoria, ma c'è il rischio che le imprese assicuratrici sfruttino il nuovo quadro normativo per stangare i proprietari di monopattini, rialzando le tariffe. Per questo, il Governo deve intervenire per tutelare gli interessi dei consumatori, stabilendo tariffe fisse per le assicurazioni ai monopattini e agevolazioni e sconti per chi ha già una copertura assicurativa su un altro mezzo di trasporto.