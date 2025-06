Assemblea straordinaria Stellantis: Antonio Filosa proposto come amministratore esecutivo

Si terrà il 18 luglio ad Amsterdam l'assemblea straordinaria di Stellantis che delibererà sulla proposta di nomina di Antonio Filosa a amministratore esecutivo dell'azienda. Antonio Filosa - ricorda Stellantis in una nota - è un veterano dell'azienda con una comprovata esperienza maturata in oltre 25 anni di attività nel settore automobilistico. Ha guidato Stellantis sia in Nord che in Sud America oltre ad essere stato a capo della funzione Quality a livello globale.