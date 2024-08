Assegno unico, erogati quasi 10 miliardi nel primo semestre

Per l'assegno unico universale, nei primi sei mesi del 2024 l'Inps ha erogato un totale di 9,9 miliardi di euro, destinati a 9,8 milioni di figli e 6,2 milioni di nuclei familiari. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio statistico sull'assegno unico universale dell'Inps, che include anche i nuclei beneficiari percettori di reddito di cittadinanza. In totale, ad oggi, sono stati destinati alle famiglie 41,3 miliardi. Nel mese di giugno 2024, l'importo medio per figlio, inclusi i relativi incrementi, si attesta sui 170 euro.