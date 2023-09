Assegno famiglie numerose, può superare Rdc

La Ministra del Lavoro Marina Elvira Calderone ha spiegato ad Agorà (Rai3) che "per i nuclei familiari numerosi l'Assegno di Inclusione può superare quanto percepito con il Reddito di Cittadinanza". Ha aggiunto che "per le persone che non possono lavorare a causa di figli o di assistenza a un familiare, disabili o bambini da accompagnare, il Reddito di Inclusione parte da una base uguale al Reddito di Cittadinanza ma con una serie di coefficienti e poi con l'integrazione dell'Assegno Unico, che porteranno gli importi finali, soprattutto per le famiglie numerose, ad essere superiori".