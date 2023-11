Asia, ottimismo su tassi, Tokyo +1,64%

L'ottimismo ha prevalso nella prima seduta della settimana delle principali borse di Asia e Pacifico. Si presume che i tassi d'interesse abbiano raggiunto il loro livello massimo e che in Corea del Sud siano state vietate le vendite allo scoperto fino alla fine di giugno. I listini coreani (Kospi +5,66% e Kosdaq +7,34%) hanno segnato i rialzi maggiori, seguiti da Tokyo (+2,37%), chiusa venerdì scorso. Shanghai (+0,91%), Taiwan (+0,86%) e Sidney (+0,27%) sono state più caute, mentre Hong Kong (+1,63%), Mumbai (+0,61%) e Singapore (+0,76%) sono ancora aperte. I future sull'Europa e su Wall Street sono positivi dopo gli ordini di fabbrica tedeschi, rallentati meno delle stime, e in attesa degli indici Pmi dei singoli paesi europei e dell'Eurozona. Il prezzo del greggio (Wti +0,93% a 81,25 dollari al barile) è in rialzo, a differenza del gas naturale (-2,68% a 46,77 euro al MWh) e dell'oro (-0,23% a 1.983,69 dollari l'oncia). L'acciaio (+0,74% a 3.811 dollari la tonnellata) è in controtendenza. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi è salito a 186,4 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 4,6 punti al 4,54% e quello tedesco di 4 punti al 2,68%. Il dollaro è in calo a 0,93 euro, 0,8 sterline e 92,05 rubli. A Seul, i titoli più performanti sono stati Kum Yang (+29,97%), Posco Future (+29,93%), Chong Kun Pharmaceutics (+26,11%) ed Lg Energy Solution (+22,7%). A Tokyo, invece, hanno brillato Renesas (+8,86%), Advantest (+8,15%) e Screen Holdings (+3,43%).