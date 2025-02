Asia in rialzo: indici ai massimi grazie al calo dei treasuries USA

Asia positiva, con gli indici ai massimi da sette settimane, mentre il calo dei treasuries americani ha favorito il ritorno agli acquisti in assenza di altre tensioni commerciali. In mancanza di altre novità sui dazi beneficiarne sono stati soprattutto i titoli tecnologiche a partire da quelli cinesi. Hong Kong segna un rialzo dell'1,1% a seduta ancora in corso, Shanghai ha guadagnato l'1,27% e Shenzhen il 2,34% Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,61% con lo yen che si è rafforzato anche per le dichiarazioni da falco di uno dei suoi membri In Europa, dove i futures sono in aumento, si attende il taglio dei tassi dalla Bank of England a fine mattinata.