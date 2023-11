Asia in rialzo cauta prima dell'inflazione USA, Borsa

Le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo cautelativo, con gli investitori che scommettono su un rallentamento dell'inflazione americana. Gli economisti prevedono che i dati diffusi oggi, relativi al mese di ottobre, mostreranno un aumento dei prezzi contenuto al 3,3%, rispetto al 3,7% di settembre. Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,4%, Hong Kong dello 0,2%, Shanghai e Shenzhen dello 0,3%, mentre Seul ha registrato un rialzo dell'1,2% e Sydney dello 0,8%. I future sulle Borse europee e su Wall Street sono rimasti pressoché invariati. Gli investitori sono inoltre in attesa dei dati di domani sull'economia cinese, tra cui investimenti, vendite al dettaglio e produzione industriale. Sul fronte energetico, il petrolio è in rialzo per il quarto giorno consecutivo (+0,3%), con il Wti che sale a 78,5 dollari al barile e il Brent a 82,8 dollari. Tra i dati macroeconomici attesi oggi figurano l'indice Zew tedesco e i sussidi di disoccupazione in Gran Bretagna.