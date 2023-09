Asia debole, Evergrande crolla, Borsa in calo

In generale, le Borse dell'Asia e del Pacifico sono in flessione, con le Piazze cinesi (Shanghai -0,52%, Shenzhen -0,45%) in sofferenza a causa della caduta di Evergrande ad Hong Kong (-1,7%), la cui principale controllata domestica non è riuscita a soddisfare i requisiti per l'emissione di nuovi bond. Il futuro del colosso cinese è a rischio. A fare da controcorrente c'è Tokyo (+0,85%), grazie alla debolezza dello yen e agli acquisti sul comparto dell'export che premiano gli investitori. Gli indici europei sono attesi in calo, con lo sguardo sempre rivolto ai tassi e alle future mosse delle banche centrali. I future su Wall Street sono invece positivi. Tra le macro di rilievo, da segnalare l'indice Ifo che misura la fiducia degli imprenditori tedeschi, previsto in calo da 85,7 a 85,1 punti, e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas, previsto in calo da 17,2 a 15,7 punti.