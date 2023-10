Asia debole, attesa per segnali dalla Fed sulla Borsa

Le Borse asiatiche si sono chiuse deboli, prive dei listini cinesi chiusi per le festività. I mercati, dopo l'euforia iniziale per l'accordo raggiunto negli Stati Uniti che ha evitato lo shutdown e i segnali positivi del rapporto trimestrale della Bank of Japan (Boj), hanno intrapreso una strada di prudenza in vista dell'intervento del Presidente della Fed, Jerome Powell, che potrebbe fornire indicazioni sulla politica monetaria. Tokyo ha registrato un calo dello 0,3%. Per quanto riguarda i cambi, lo yen è rimasto stabile sul dollaro a un livello di 149,60, e tratta sull'euro poco sopra 158. Seul ha registrato un lieve aumento dello 0,09%, mentre Mumbai ha registrato un rialzo dello 0,5%. In arrivo gli indici Pmi manifatturiero dell'Eurozona, Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. Previsti anche il tasso di disoccupazione italiano ed europeo ed i prezzi delle abitazioni inglesi. Dagli Stati Uniti sono attesi gli indicatori sul manifatturiero (indice Pmi e Ism) e la spesa in costruzioni.