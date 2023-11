Asia cresce grazie all'hi tech, bene Seul e Taiwan

I mercati azionari asiatici e del Pacifico, in generale, sono in rialzo, trainati in particolare dal settore tecnologico e dal comparto dei chip. Le migliori Borse dell'area sono Taiwan, che segna un aumento del 2,2%, e Seul, con un rialzo finale dell'1,8% dell'indice generale e del 4% dell'indice Kosdaq del settore tecnologico. Anche Tokyo è in rialzo dell'1,1%, dopo che il governo giapponese ha varato un consistente pacchetto antinflazione. I mercati cinesi, invece, presentano contrasti: Hong Kong sale dello 0,4%, mentre Shanghai cede lo 0,4% e Shenzhen lo 0,8%. Sidney, inoltre, è in aumento dello 0,8%, con i futures sull'avvio dei listini europei leggermente positivi.