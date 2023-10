Asia chiude in rialzo, attese per trimestrali di Borsa

Le Borse asiatiche hanno chiuso la seduta in rialzo, con gli investitori che guardano con ottimismo alla stagione delle trimestrali, in particolare dei colossi tecnologici statunitensi. Tuttavia, le preoccupazioni per l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente restano sotto i riflettori. Tokyo ha archiviato la seduta con un rialzo dell'1,27%. Sul mercato dei cambi la divisa nipponica si è indebolita rispetto al dollaro, superando la soglia psicologica di 150, e raggiungendo un livello di 158,50 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso, sono in rialzo anche Hong Kong (+2,4%), Shanghai (+1,26%), Shenzhen (+2,06%), Seul (+0,2%) e Mumbai (+0,97%). Sul fronte macroeconomico, sono attesi la fiducia dei consumatori di Francia e Italia, il Pil della Spagna, il fatturato industriale di agosto dall'Italia e, dai Stati Uniti, il dato dell'inflazione Pce, l'indice di fiducia dei consumatori, i dati su consumi e redditi.