Arrivano bollini rossi per allerta caldo per i lavoratori

Arrivano i bollini rossi dell'allerta caldo per la salute dei lavoratori. Un sistema di previsione dello stress da calore per lo screening dei rischi professionali. Inail e Cnr puntano sulla prevenzione attraverso il progetto "Worklimate 2.0", mettendo a disposizione sul sito www.worklimate.it mappe che prevedono, fino a tre giorni, le aree geografiche dove si concentrano i maggiori rischi derivanti dal caldo, colorandole di rosso vivo. La scala del pericolo per i lavoratori va dal verde, nessun rischio, al rosso, livello massimo, passando per il giallo e l'arancione, che indicano rispettivamente un basso e un moderato rischio.