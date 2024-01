Arriva prestazione universale anziani, 1.000 euro in più

Arriva in via sperimentale, dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la prestazione universale destinata agli anziani ultraottantenni non autosufficienti con "un livello di bisogno assistenziale gravissimo" e un Isee sotto 6.000 euro. Lo prevede la bozza del dlgs oggi in cdm. La prestazione è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all'indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita "assegno di assistenza", pari a 1.000 euro al mese, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici o l'acquisto di servizi di cura e assistenza forniti da imprese qualificate