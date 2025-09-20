Arriva lettera Ue su Ponte. Ciucci, normale dialettica

La nota della Commissione Europea inviata al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, volta a richiedere alcuni approfondimenti sull'impatto ambientale del ponte sullo Stretto di Messina, rientra nell'ambito della normale e prevista dialettica tra lo Stato italiano e l'Unione Europea. Dialettica che è un chiaro sintomo di un virtuoso dialogo e, ancor di più, è la conferma della rilevanza strategica di un'opera che completa il più rilevante corridoio europeo nord-sud". Così all'ANSA l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, replicando ad Angelo Bonelli di Avs.

"Poche ore fa l'Unione europea ha trasmesso all'Italia una nuova lettera dura di chiarimenti riguardo al ponte sullo Stretto di Messina, per le procedure attinenti ai vincoli ambientali, e anche un'altra alcuni giorni fa anche in risposta a una mia richiesta in materia di appalti", ha annunciato Bonelli. "Salvini aveva gridato vittoria - ha aggiunto Bonelli - ma io chiedo a Giorgia Meloni come è stato possibile approvare una delibera al Cipess quando il governo era a conoscenza che c'erano problemi legati ai vincoli ambientali europei".